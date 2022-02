Torneio Rio Open será palco de adoção de cães que vão dividir a quadra com tenistas

O projeto “CãoDulas” (cães gandulas), sucesso constante em torneios de São Paulo, troca de estado e chega ao Rio Open 2022 com a missão de incentivar a adoção e a guarda responsável de cãezinhos.

A iniciativa da PremieRpet, empresa especialista em alimentos de alta qualidade para cães e gatos, promoverá a chance de um novo lar para seis cachorros no dia 15 de fevereiro, data em que os cãezinhos vão dividir o espaço da quadra com alguns dos melhores tenistas do mundo.

O time “CãoDulas” é formado por Fred, de quatro meses, Ferdinando, de quatro meses, Flora, também de quatro meses, Luna, de dois anos, Lua, de dois anos e Kadu, de três anos. Os seis cães participarão de um bate bola com os tenistas da competição e vão se divertir pegando as bolinhas que saírem da quadra.

Hoje, os animais estão sob os cuidado da ONG Patinhas Anônimas e esperam por um lar carinhoso. “Os CãoDulas representam os milhares de cães que aguardam adoção no Brasil. Ao levá-los para as quadras, queremos evidenciar a importância da guarda responsável e que não importa a origem ou idade do pet, quando são amados e alimentados corretamente podem ser maravilhosos companheiros, brincar, aprender coisas novas e realizar grandes feitos”, diz Madalena Spinazzola, diretora de Marketing Corporativo e Planejamento Estratégico da PremieRpet.

Em caso de interesse em um dos pets, é importante entender as responsabilidades e cuidados que um amiguinho de quatro patas demanda. A missão é garantir as melhores condições de vida ao pet e garantir sua saúde e bem-estar. Gostou de um dos animais e quer adotá-lo? Acesse https://conteudo.premierpet.com.br/caodula e saiba mais.

