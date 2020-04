Torneio de exibição de tênis começa nesta sexta-feira na Alemanha

Sem apertar as mãos, sem juízes de linha e nem espectadores. Respeitando as regras sanitárias devido à pandemia de coronavírus, um torneio de exibição de tênis começa na Alemanha nesta sexta-feira e será transmitido ao vivo em um site de streaming.

Ainda temos que esperar para ver Rafael Nadal e Roger Federer em ação novamente, mas os fãs de tênis poderão ver oito jogadores, de fora do ‘Top 100’ da ATP, em ação. O torneio começa na sexta e continua nos dias 7 e 14 de maio na Base Tennis Academy em Hoehr-Grenzhausen, perto de Koblenz, no oeste da Alemanha.

O alemão Dustin Brown (239ª do mundo), que eliminou Rafael Nadal na segunda rodada de Wimbledon em 2015, é o destaque deste torneio não válido para o circuito ATP, que, assim como o WTA, está suspenso pelo menos até o dia 13 de julho devido à propagação da COVID-19.

“Estou muito empolgado” com a ideia de jogar, afirmou Yannick Hanfmann (143º do mundo), o jogador mais bem classificado no ranking entre os oito participantes, à agência SID, afiliada da AFP.

“Estou curioso para ver quantas pessoas vão assistir”, acrescentou este tenista alemão.

Os duelos serão transmitidos em todo o mundo via streaming no Tennis Channel.

Devido ao coronavírus, apenas os dois jogadores e o árbitro principal poderão estar na quadra de saibro.

Depois de aproveitar a oportunidade para passar o confinamento em sua casa em Karlsruhe, Hanfmann agora quer voltar a competir e a ganhar dinheiro.

“Eu economizei e não sou de jogar dinheiro pela janela”, explica Hanfmann, que acumula 543.000 euros em premiações durante sua carreira, mas admite que “as coisas estão complicadas agora” com a atual paralisação das competições.

