Tornados deixam ao menos cinco mortos no centro dos EUA

Um número excepcional de tornados varreu partes de Oklahoma e outros estados próximos das Grandes Planícies na região central dos Estados Unidos, deixando ao menos cinco mortos, informaram as autoridades e a imprensa local neste domingo (28).

Depois dos 78 tornados registrados na sexta-feira, principalmente em Iowa e Nebraska, no sábado foram contabilizados mais 35 do norte do Texas até o Missouri, segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).

As tempestades provocaram até 180 mm de chuvas em algumas localidades em questão de horas e os meteorologistas advertiram para um risco persistente de condições climáticas extremas neste domingo, incluindo inundações repentinas, granizo e novos tornados.

A cidade de Sulphur, no centro-sul de Oklahoma, foi especialmente afetada na última hora de sábado, segundo vídeos e fotos divulgadas nas redes sociais, que mostram dezenas de prédios destruídos.

Nesta pequena cidade, o governador de Oklahoma, Kevin Stitt, confirmou, neste domingo, a morte de quatro pessoas em todo o estado.

Os danos em Sulphur, onde uma mulher morreu quando o tornado passou durante a noite, foram os piores que ele viu em seus seis anos no cargo, disse Stitt durante coletiva de imprensa.

“Parece que todos os negócios do centro foram destruídos”, disse. “Graças a Deus… Não havia muita gente aqui às dez e meia da noite”, acrescentou.

Ao menos dois dos mortos em Oklahoma perderam a vida na cidade de Holdenville, informou o Departamento de Gestão de Emergências (OEM). A imprensa local reportou que entre as vítimas está um bebê de quatro meses.

O OEM assegurou que uma quarta pessoa morreu em uma rodovia em Marietta, no sul de Oklahoma, onde vídeos publicados pela imprensa local exibiam carros danificados ao longo de uma estrada e infraestruturas afetadas.

Segundo o NWS, uma investigação preliminar confirmou que os tornados em Sulphur e Marietta foram pelo menos de categoria EF-3 na Escala Fujita melhorada – que vai até cinco -, o que significa rajadas superiores a 218 km/h.

O governador Stitt declarou estado de emergência por 30 dias para agilizar a ajuda para 12 dos condados mais afetados.

Adicionalmente, em Iowa, um homem que ficou ferido na passagem de um tornado na sexta-feira morreu posteriormente no hospital, informou sua família ao canal KETV NewsWatch 7.

Mais de 25 mil casas no Texas e cerca de 19 mil em Oklahoma estavam sem eletricidade até a tarde deste domingo, segundo o site PowerOutage.

Os tornados, fenômenos meteorológicos tão impressionantes quanto difíceis de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, particularmente no centro e no sul do país.

Contudo, segundo os meteorologistas, é muito rara a formação de uma sucessão de grandes tornados.

