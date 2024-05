Tornado derruba sete vagões de trem em cidade italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

MANTOVA, 17 MAI (ANSA) – Um tornado que atingiu a cidade de Villa Poma, na província de Mantova, derrubou ao menos sete vagões de trem que estavam parados em um terminal ferroviário.

Os vagões que tombaram são de uma empresa que comercializa matérias-primas para a agricultura e pecuária em Borgo Mantovano. A linha está conectada com uma estação de passageiros em Poggio Rusco.

A força do vento foi tanta que os vagões arrastados pesam 22 toneladas cada e todos eles estavam vazios no momento do incidente. A boa notícia é que ninguém ficou ferido.

“É um milagre que ninguém tenha se machucado”, analisou o prefeito de Borgo Mantovano, Alberto Borsari.

O político acrescentou que os funcionários da estação afirmaram que nunca viram nada parecido em muitos anos de trabalho. O tornado também arrancou telhados e danificou algumas casas nas proximidades. (ANSA).