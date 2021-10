Torino x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano Times de Turim vão se enfrentar pela sétima rodada do Scudetto. Ambos somam apenas oito pontos e miram a entrada no G4 da competição

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano, Torino e Juventus fazem, neste sábado, às 13h, o clássico de Turim. Após seis jogos, ambos somam oito pontos. Pelo saldo, o Torino está em nono, enquanto a Juve aparece em décimo.

Confira a tabela do Campeonato Italiano

A dupla, claro, mira o G4 do Scudetto, no momento formado por Napoli (18), Milan (16), Internazionale (14) e Roma (12), todos também com 6 jogos. Como os três primeiros vão jogar fora de casa, há boas chances do vencedor do clássico encostar de vez no pelotão de cima.

TORINO

O Toro não vai poder contar com o seu principal jogador: o atacante Bellotti. Campeão da Eurocopa, ele está com uma lesão no dedo. Sem ele, o principal artilheiro do “primo pobre” de Turim é Pjaca, com dois gols no Italiano. Ele, porém, também não joga, igualmente lesionado.

JUVENTUS

A Juve também tem uma penca de baixas, mas chega confiante após derrotar o Chelsea por 1 a 0, no meio desta semana, pela Champions. Assim como o Torino, o centroavante da Velha Senhora também será baixa: Morata.

FICHA TÉCNICA

Torino x Juventus

Scudetto/Calcio – Campeonato Italiano

7ª Rodada

​

Data e horário: 02/10/2021, às 13h (de Brasília)

​Local: Estádio Olímpico, em Turim (ITA)

Árbitro: Paolo Valeri

Transmissão: Fox Sports e Star+

PROVÁVEIS TIMES



TORINO (Técnico: Ivan Juric)

Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer e Ricardo Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Linetty e Sanabria.

Desfalques: Belotti, Pjaca, Praet e Zaza (lesionados), Djidji (suspenso), Edera (dúvida)

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)

Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Locatelli, Rabiot e Cuadrado; Chiesa, Kulusevski e Kean







Desfalques: Morata, Ramsey, Arthur, Kaio Jorge e Dybala (lesionados)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também