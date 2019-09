Torino perde para o Lecce e desce do pódio do Campeonato Italiano

O Torino, que tinha a oportunidade de se manter no pódio do Campeonato Italiano e igualar em pontos a líder Inter de Milão, perdeu nesta segunda-feira por 2 a 1 para o Lecce, que somou o primeiro triunfo na temporada.

O brasileiro Diego Farias abriu o placar para o Lecce (35 min) e Andrea Belotti deixou tudo igual para o time de Turim no segundo tempo (58), mas Marco Mancuso (73) garantiu a vitória do time visitante.

Com a derrota, o Torino manteve os 6 pontos e perdeu a chance de se manter em igualdade com a líder Inter, única equipe com 100% de aproveitamento após três rodadas do Campeonato Italiano.

— Programação e resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Fiorentina – Juventus 0 – 0

Napoli – Sampdoria 2 – 0

Inter – Udinese 1 – 0

– Domingo:

Genoa – Atalanta 1 – 2

Brescia – Bologna 3 – 4

SPAL – Lazio 2 – 1

Parma – Cagliari 1 – 3

Roma – Sassuolo 4 – 2

Hellas Verona – Milan 0 – 1

– Segunda-feira:

Torino – Lecce 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 9 3 3 0 0 7 1 6

2. Bologna 7 3 2 1 0 6 4 2

3. Juventus 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Napoli 6 3 2 0 1 9 7 2

5. Atalanta 6 3 2 0 1 7 6 1

6. Torino 6 3 2 0 1 6 5 1

7. Milan 6 3 2 0 1 2 1 1

8. Roma 5 3 1 2 0 8 6 2

9. Lazio 4 3 1 1 1 5 3 2

10. Genoa 4 3 1 1 1 6 6 0

11. Hellas Verona 4 3 1 1 1 2 2 0

12. Sassuolo 3 3 1 0 2 7 7 0

13. Cagliari 3 3 1 0 2 4 4 0

14. Brescia 3 3 1 0 2 4 5 -1

. Parma 3 3 1 0 2 4 5 -1

. SPAL 3 3 1 0 2 4 5 -1

17. Udinese 3 3 1 0 2 2 4 -2

18. Lecce 3 3 1 0 2 2 6 -4

19. Fiorentina 1 3 0 1 2 4 6 -2

20. Sampdoria 0 3 0 0 3 1 9 -8

./bds/mcd/am