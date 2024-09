Torino perde liderança do Italiano com derrota para Lazio; Roma vence 2ª seguida

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 14:00 Para compartilhar:

O Torino, líder do Campeonato Italiano antes do início da 6ª rodada, caiu para a quarta posição na tabela com a derrota para a Lazio por 3 a 2 neste domingo (29), enquanto a Roma, que não havia vencido nos quatro primeiros jogos, conseguiu sua segunda vitória consecutiva, ao bater o Venezia por 2 a 1.

O ‘Toro’, que na rodada passada chegou à ponta da tabela da Serie A pela primeira vez desde fevereiro de 1977, encerra uma semana desastrosa, depois de ser eliminado da Copa da Itália pelo Empoli (2 a 1) na última quarta-feira e agora com sua primeira derrota no campeonato.

Diante de uma Lazio que vem crescendo neste início de temporada, o Torino não teve chances e foi dominado durante toda a partida.

Os ‘biancocelesti’ abriram vantagem com gols de Matteo Guendouzi (8′) e Boulaye Dia (60′) e, apesar de o Torino ter diminuído a diferença pouco depois com Che Adams (67′), Tijjani Noslin fez mais um para sacramentar a vitória do time romano (89′).

O segundo gol do Torino, já nos acréscimos, saiu dos pés de Saúl Coco (90’+2), mas não havia mais tempo para uma reação.

Com esta derrota, o Torino fica com 11 pontos, empatado com Milan (2º) e Inter de Milão (3ª), um ponto atrás da Juventus, que é a nova líder provisória, à espera do resultado do jogo do Napoli (5º con 10 pontos) ainda neste domingo, contra o Monza, no estádio Diego Maradona.

A Lazio, por sua vez, sobe para a sexta posição, com 10 pontos.

Sua arquirrival, a Roma, sofreu no Estádio Olímpico para vencer por 2 a 1 o Venezia, que saiu na frente antes do intervalo com o atacante Joel Pohjanpalo (44′) e manteve a vantagem até a reta final do segundo tempo.

A virada romanista veio com dois gols em menos de dez minutos, pelos pés de Bryan Cristante (74′) e Niccolo Pisilli (83′).

A Roma, que conseguiu um empate e duas vitórias consecutivas desde a saída do técnico Daniele De Rossi e a chegada de Ivan Juric, sobe para a nona posição com nove pontos.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Milan – Lecce 3 – 0

– Sábado:

Udinese – Inter 2 – 3

Genoa – Juventus 0 – 3

Bologna – Atalanta 1 – 1

– Domingo:

Torino – Lazio 2 – 3

Roma – Unione Venezia 2 – 1

Como – Hellas Verona 3 – 2

(13h00) Empoli – Fiorentina

(15h45) Napoli – Monza

– Segunda-feira:

(15h45) Parma – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 12 6 3 3 0 9 0 9

2. Milan 11 6 3 2 1 14 7 7

3. Inter 11 6 3 2 1 13 7 6

4. Torino 11 6 3 2 1 10 8 2

5. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

6. Lazio 10 6 3 1 2 12 10 2

7. Udinese 10 6 3 1 2 9 10 -1

8. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

9. Roma 9 6 2 3 1 7 4 3

10. Como 8 6 2 2 2 9 11 -2

11. Atalanta 7 6 2 1 3 11 12 -1

12. Bologna 7 6 1 4 1 7 9 -2

13. Fiorentina 6 5 1 3 1 7 7 0

14. Hellas Verona 6 6 2 0 4 10 11 -1

15. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

16. Genoa 5 6 1 2 3 4 10 -6

17. Lecce 5 6 1 2 3 3 11 -8

18. Unione Venezia 4 6 1 1 4 4 10 -6

19. Monza 3 5 0 3 2 4 6 -2

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

