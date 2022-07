Torino FC Academy Brasil inaugura nova unidade em Florianópolis para a formação de jovens atletas Em agosto, ocorrerá a inauguração da terceira unidade do projeto em Florianópolis. Ela vai funcionar dentro do empreendimento Granvitá, localizado na ABVO, no bairro Trindade







Primeiro núcleo do Torino Football Club fora da Europa, a Torino FC Academy Brasil segue em expansão. Em agosto, ocorrerá a inauguração da terceira unidade do projeto em Florianópolis. Ela vai funcionar dentro do empreendimento Granvitá, localizado na ABVO, no bairro Trindade.

Fundado em 2013 pelo ex-jogador da equipe italiana, Daniel Minorelli, a Torino FC Academy Brasil conta atualmente com unidades no Lagoa Iate Clube (LIC) e Elase, ambos em Florianópolis. Além disso, possui núcleos em Joinville (SC), Curitiba (PR), Itajaí (SC) e Jundiaí (SP).

Nesta quase uma década de trabalho, mais de 700 crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 16 anos, foram atendidas. Dois destes atletas, inclusive, estão nas categorias de base do Torino FC na Itália. Além disso, 80 jovens vinculados ao projeto participaram de um intercâmbio esportivo no país europeu.

– A proposta da Torino FC Academy Brasil consiste na formação de atletas, baseada na ideologia e filosofia do futebol europeu. Recebemos crianças e adolescentes com idades entre 4 e 14 anos, meninos e meninas que desejam aprender mais sobre a metodologia do futebol italiano – explicou Daniel Minorelli.

– Possuímos um método de ensino exclusivo, combinando cultura e disciplina, onde aplicamos técnicas e táticas para o aprendizado de um conteúdo de alto nível. Nosso objetivo é preparar as crianças e adolescentes para saber lidar com as dificuldades que a sociedade exige, desde aspectos como alimentação, estudo e língua e cultura italiana, até a prática do futebol, respeitando os colegas de equipe e adversário – concluiu.

Na unidade do empreendimento Granvitá, os treinamentos serão realizados de segunda a sexta-feira, em dois períodos: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h45. A divisão de atletas é feita por faixa etária, e cada treinador trabalhará com grupos de 15 jogadores. Aos finais de semana, ocorrerão as disputas de campeonatos e partidas amistosas. Os alunos ainda terão aulas de italiano uma vez por semana.

Metodologia italiana, estrutura de alto nível

Para um clube de futebol, atuar no seu estádio costuma ser um trunfo. Na nova “casa”, a Torino FC Academy Brasil contará com uma estrutura de alto nível. O empreendimento Granvitá possuirá dois campos society de grama sintética, cobertos e iluminados, campinho para aquecimento e ampla estrutura de vestiário, além de uma extensa área de lazer, que poderá ser utilizada tanto pelos familiares dos atletas quanto pela comunidade.

Diretor-presidente do Grupo MWG Brasil, dono da Prímula — empresa responsável pelo empreendimento Granvitá — Magnus Wolfram destaca a conexão de valores que desenvolveu a parceria com a Torino FC Academy Brasil.

– O empreendimento Granvitá tem como visão desenvolver áreas ligadas ao lazer, saúde, esporte e serviços que atendem a comunidade do seu entorno – disse Wolfram.

– Buscamos não só uma escola de prática do futebol, mas também uma filosofia e desenvolvimento integral do ser, através do esporte, bem como a integração e conexão de brasileiros com a Europa, seus costumes, língua e tradições – concluiu.

Conheça um pouco da estrutura do empreendimento Granvitá



Dois campos society de grama sintética, cobertos e iluminados

Campinho para aquecimento

Ampla estrutura de vestiários

Área gourmet com capacidade para 20 pessoas, contendo quatro churrasqueiras

Bar com vista panorâmica para os campos

Área de arquibancada junto da natureza

Plataforma de acessibilidade

Estacionamento 24h

