Torino derrota o Genoa nos pênaltis e é o 1º time nas quartas da Copa da Itália

A Copa da Itália, segunda competição de clubes mais importante do país, conheceu nesta quinta-feira o seu primeiro time classificado às quartas de final. No estádio Olímpico, o antigo Delle Alpi, em Turim, o Torino derrotou o Genoa por 5 a 3 na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e por 0 a 0 na prorrogação.

Os dois gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. O atacante Andrea Favilli abriu o placar para o Torino, aos 14 minutos, e o zagueiro Lorenzo De Silvestri deixou tudo igual para o Genoa aos 23. Na prorrogação, o volante francês Meite foi expulso e a equipe de Turim teve de se desdobrar em campo com um jogador a menos até a disputa por pênaltis.

Nela, os jogadores do Torino mostraram eficiência ao balançarem as redes nas cinco cobranças – com Andrea Belotti, Milico, Rincón, Aina e Berenguer. Este último fez o gol da classificação depois que o sérvio Radovanovic desperdiçou o seu chute, o quarto do Genoa. Antes, Destro, Favilli e Cassata havia marcado.

Nesta fase de oitavas de final entraram os oito melhores times da última edição do Campeonato Italiano, como é o caso do Torino. Nas quartas, o rival será o vencedor do duelo entre Milan e SPAL, que se enfrentarão no próximo dia 15, no estádio San Siro, em Milão.

Os outros seis confrontos das oitavas de final também serão realizados na próxima semana. São eles: Napoli x Perugia, Lazio (atual campeã) x Cremonese, Inter de Milão x Cagliari, Fiorentina x Atalanta, Juventus x Udinese e Parma x Roma.