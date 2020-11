Torcida recepciona o Grêmio em Cuiabá para 1º jogo das quartas da Copa do Brasil

Cerca de 50 torcedores foram recepcionar o time do Grêmio, que desembarcou, nesta terça-feira, no aeroporto de Cuiabá, onde amanhã disputa o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Pantanal. Outro grupo um pouco menor foi até o hotel onde o time gaúcho ficará concentrado.

Além da importância da partida na competição nacional, uma vitória será histórica para o técnico Renato Gaúcho, que poderá atingir a marca de seis vitórias consecutivas, feito inédito nas três passagens do treinador pela equipe tricolor.

A última vez que o Grêmio ganhou seis jogos seguidos foi sob o comando de Roger Machado, em 2015. Foram sete vitórias, seis delas no Campeonato Gaúcho e uma na Copa do Brasil.

Com Renato, o time já “bateu na trave” três vezes. Em 2019, o time ganhou cinco jogos em sequência no Brasileirão entre as rodadas 28 e 32. Em 2018, foram três triunfos pelo Campeonato Brasileiro e as duas das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Tucumán. No ano anterior, a marca reuniu quatro jogos no Brasileirão e o segundo duelo das oitavas da Copa do Brasil diante do Fluminense.

Desta vez, os comandados de Renato alcançaram a quinta vitória seguida, ao fazer 1 a 0 no Fluminense, no domingo, pelo Brasileirão. Antes, havia superado Athletico-PR e Bragantino, na Série A, e duas vezes o Juventude, nas oitavas da Copa do Brasil.

A provável escalação do Grêmio para o duelo com o Cuiabá: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique, Isaque, Pepê e Ferreira; Diego Souza.

