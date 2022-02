Torcida organizada e Corinthians se posicionam sobre agressão policial a torcedores

Após repercussão do caso, Corinthians e Gaviões da Fiel emitiram notas oficiais sobre a agressão contra torcedores por policiais militares no jogo contra o Mirassol, na Neo Química Arena, na última quinta-feira (10). A situação ocorreu antes do início da partida, válida pelo Campeonato Paulista, e gerou revolta nas redes sociais.

Além do clube e da torcida, o ouvidor interino das Polícias de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, pediu para a Corregedoria da Polícia Militar o imediato afastamento dos policiais envolvidos. Também foi solicitado a abertura de um inquérito para apuração dos fatos.

Leia as notas na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento de imagens em que um torcedor é contido de forma agressiva em ação de policiais militares na Neo Química Arena antes da partida contra o Mirassol, na última quinta-feira (10).

O clube reitera que não apoia nenhum tipo de violência e que está em contato com as autoridades para a compreensão dos fatos. O Corinthians reforça também seu compromisso com a melhor experiência possível dentro de nosso estádio.

Estamos em busca de contato com o torcedor presente no vídeo e seus acompanhantes, a fim de que possamos entender o ocorrido, atuar com sensibilidade para com nosso torcedor e evitar situações semelhantes no futuro.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista.

Gaviões da Fiel:

Quando vocês ouvirem alguém dizendo que têm medo de ir e levar sua família ao estádio, concluam que essa pessoa está certa, mas deve-se ter medo da POLÍCIA MILITAR e não da TORCIDA ORGANIZADA.

A Polícia Militar apresenta há décadas um despreparo surreal em realizar a segurança em partidas de futebol. O torcedor sempre sofreu repressão dentro e fora do estádio, e se não sofreu, conhece alguém que já passou por isso.

Muito se fala sobre a segurança que a torcida única trouxe aos estádios. Mas que segurança é essa, onde o torcedor sofre agressão e repressão por parte de quem deveria manter o ambiente seguro?

Na partida de ontem (10), três torcedores sofreram agressões de policiais militares na frente de diversas câmeras.

Três torcedores apanharam, gratuitamente, de quem deveria fornecer segurança e ainda teve o seu cartão de fiel torcedor quebrado e ainda há quem julga que torcedores organizados são marginais.

Temos ciência que a ouvidoria das Polícias da Capital já solicitou à Corregedoria da Polícia Militar o imediato afastamento dos policiais envolvidos.

Não é de hoje que os Gaviões da Fiel solicita que a diretoria do Corinthians repensasse sobre quem deve fazer a segurança da arena.

Quantos episódios mais precisam acontecer para que todos entendam que à PM NÃO TEM O MÍNIMO DE PREPARO para lidar com eventos esportivos?

Torcida única NÃO representa segurança.

Torcida única representa à exclusão do povo.

É proibido entrar com faixa, mas não é proibido que a Polícia Militar seja violenta.

// GAVIÕES DA FIEL TORCIDA \\

