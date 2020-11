Torcida organizada do São Paulo pode ser multada por aglomeração no Morumbi

A festa realizada pela Torcida Tricolor Independente, principal organizada do São Paulo, antes e depois da partida contra o Flamengo, na quarta-feira, nos arredores do Morumbi, pode custar caro. O Centro de Vigilância Sanitária pode aplicar uma multa de até R$ 276 mil por aglomeração.

A atitude fere recomendações das autoridades sanitárias por causa da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo informou que agentes estiveram no local e observaram o descumprimento de normas sanitárias.

Na quarta-feira, centenas de torcedores do São Paulo foram ao Morumbi para apoiar o elenco fora do estádio na vitória sobre o Flamengo por 3 a 0, que garantiu o time nas semifinais da Copa do Brasil. Os são-paulinos se aglomeraram em frente ao portão principal e fizeram festa com bateria, fogos de artifício, sinalizadores e bandeiras.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Torcida Tricolor Independente informava que o uso de máscara era obrigatória. Entretanto, a minoria das pessoas utilizava o acessório de proteção contra a covid-19. A organizada também havia prometido distribuir 5 mil frascos de álcool em gel para os presentes ao ato de apoio.

Os torcedores começaram a se aglomerar em frente ao Morumbi por volta das 18 horas. O ônibus do São Paulo chegou ao estádio às 20h10, quando houve ainda mais festa. A torcida ficou concentrada no local até o final da partida.

