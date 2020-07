Torcida é expulsa após recusa para manter o distanciamento na final da Copa da Dinamarca

Meia hora depois da bola rolar na final da Copa da Dinamarca, o jogo foi interrompido porque os torcedores do Aalborg se recusarem a obedecer as regras de distanciamento social na arquibancada. A partida decisiva era contra o SonderjyskE, em Esbjerg, e ficou paralisada por cerca de 15 minutos para que os torcedores respeitassem o distanciamento social. Não deu certo. A torcida organizada foi expulsa do estádio.

Para a final, segundo o globoesporte.com, foram disponibilizados 725 ingressos para cada equipe. Os fãs poderiam acompanhar a partida, desde que respeitassem a distância de um metro entre eles. Os ultras – como são conhecidas as torcidas organizadas europeias – do Aalborg se aglomeraram. A comissão técnica do clube e os próprios jogadores até que tentaram convencer os torcedores, mas os apelos foram em vãos.

Até o momento da confusão, o Aalborg era melhor na partida, mas perdeu a decisão por 2 a 0. Anders Jacobsen marcou os dois gols do SonderjyskE, jovem equipe de 16 anos, que conquista o seu primeiro título nacional da história.

A Dinamarca, que controlou a pandemia, teve cerca de 12 mil casos confirmados de coronavírus e registrou 600 mortes, de acordo com os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins.

