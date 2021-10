Torcida do Vasco supera a meta e arrecada mais de R$ 211 mil para a confecção da estátua de Dinamite A torcida do Vasco demonstrou novamente o seu engajamento e superou as expectativas. O artista plástico Mario Pitanguy será responsável pela confecção da estátua

A torcida do Vasco demonstrou novamente o seu engajamento e superou as expectativas. A campanha para a confecção da estátua do ídolo Roberto Dinamite em São Januário alcançou o valor de R$ 211.110,08 (111%), número superior a meta estipulada de R$ 190 mil. As doações foram encerradas em um pouco mais de cinco horas na homenagem ao maior ídolo do clube.

Após a campanha, os doadores irão receber as recompensas disponíveis de acordo com cada valor. Com isso, o artista plástico Mario Pitanguy irá confeccionar a estátua de Dinamite. Vale lembrar que ele também fez a homenagem a Ayrton Senna, instalada na praia de Copacabana.

Em 2021, o craque completa 50 anos desde que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Foi no dia 25 de novembro de 1971, diante do Internacional, quando o então garoto driblou quatro marcadores e estufou a rede do adversário. Na manhã seguinte, a manchete do Jornal dos Sports consagraria um apelido que entraria para a história do Vasco: Roberto Dinamite.

As recompensas oferecidas aos doadores incluem, além do certificado e do nome na homenagem, moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua. Confira como terminou a campanha ao clicar aqui.

– Isso vai ser uma estátua, mas ela vai estar viva. Meu recado, meu olhar, minhas pernas e meu coração é para dizer a vocês: muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida. Até o dia em que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e que no coração de vocês nós vamos continuar vivos. E isso que vai representar e simbolizar tudo isso. O amor e o respeito por todos vocês. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno! – disse Dinamite em entrevista à VascoTV.

Confira as recompensas de cada valor

R$ 25 – terá direito a um certificado digital exclusivo.

R$ 100 – além do certificado digital, o doador vai receber uma moeda exclusiva, em comemoração aos 50 anos do primeiro gol da carreira de Roberto Dinamite.

R$ 350 – além do certificado e da moeda, o doador vai receber um pôster autografado por Roberto Dinamite.

R$ 500 – além do certificado e da moeda, o doador vai receber uma camisa retrô do título brasileiro de 1974 autografada por Roberto Dinamite com o patch comemorativo da campanha.

de R$ 1 mil – além do certificado e da moeda, o doador terá o nome gravado na base da estátua.







R$ 1,5 mil – além do certificado, da moeda e ter o nome gravado na base da estátua, o doador vai poder visitar o ateliê onde a estátua está sendo confeccionada acompanhado do Roberto Dinamite.

R$ 3 mil – além do certificado, da moeda e ter o nome gravado na base da estátua, visitar o ateliê acompanhado de Roberto Dinamite, o doador vai receber uma miniatura da obra que será confeccionada.

Confira alguns feitos de Roberto Dinamite ao longo de sua carreira

– Jogador que mais vezes atuou pelo Vasco (1.110 jogos)

– Maior artilheiro da história do Vasco da Gama (708 gols)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do RJ (279 gols)

– Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)

– Maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais:

– Vasco x Flamengo (27 gols x 19 gols de Zico)

– Vasco x Fluminense (36 gols x 12 gols de Waldo)

– Vasco x Botafogo (25 gols x 17 gols de Quarentinha)

– Autor do gol mais bonito da história do Maracanã (1976)

