Torcida do Santos cobra elenco antes de clássico contra o Corinthians Peixe enfrenta o maior rival na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Após o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na noite deste sábado, na Vila Belmiro, parte da torcida do Santos, especialmente no setor destinado à organizada Torcida Jovem, cobrou o time de olho no confronto contra o Corinthians, quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.





“Se quarta-feira não ganhar, o pau vai quebrar” e “É quarta-feira”, gritaram os torcedores.

Santos e Corinthians se enfrentam duas vezes na próxima semana e ambos os confrontos serão na Arena Corinthians. O primeiro duelo, quarta, será válido pela Copa do Brasil. O segundo, sábado, será pelo Campeonato Brasileiro.

A partida deste sábado entre Santos e Red Bull Bragantino foi acompanhada por 10.924 torcedores. O Peixe teve uma renda bruta de R$ 361.888,75.

