Torcida do Grêmio se manifesta sobre Vagner Mancini Novo treinador é a última esperança da diretoria para livrar o Tricolor do rebaixamento

Após a saída de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio resolveu apostar em Vagner Mancini para recuperar o time na temporada e salvar do terceiro rebaixamento da sua história.

A sua estreia deve ocorrer no fim de semana, quando o Tricolor mede forças diante do Juventude, na Arena.

Torcida



Diferente do último fim de semana, quando Felipão perdeu a moral com a torcida do Grêmio, Vagner Mancini até recebeu mensagens de apoio.

No auge do desespero na luta contra a queda, a esperança é que o treinador consiga ajustar minimamente o time para sair do Z-4.

Confira algumas reações:

Tanto faz. Em teoria já caímos. Qualquer um que chegar pra tentar algo diferente serve. — valens (@valens_ad) October 14, 2021

Esse homem vai salvar o Grêmio. Estou fechado com Vagner Mancini! pic.twitter.com/QRtUTRXU03 — Gols do Grêmio (23/45) (@GolsdeGremio) October 15, 2021





EU VENDO O GRÊMIO ESPECULAR VAGNER MANCINI: pic.twitter.com/vd6PSqIi4v — Zuera 1903 (@1903Zuera) October 14, 2021

Vagner Mancini era um nome que eu realmente não esperava pra conduzir o Grêmio nesse momento. E não acho que ele seja suficiente. A minha projeção é negativa. Mas, ok. Tá aí. Vamos rezar e torcer pra dar certo? Vamos! — Luiz Filipe Macedo (@lzfmacedo) October 15, 2021

Uma coisa ninguém pode questionar. Vagner Mancini é corajoso e acho que ainda dá tempo de salvar o Grêmio desse rebaixamento. — Victor Pozella (@pozella) October 14, 2021

Já que é OFICIAL… VAMOS APOIAR! VAGNER MANCINI, seja bem-vindo ao Grêmio FBPA pic.twitter.com/gnnCSPDuqb — Grêmistando (@OGremistando) October 14, 2021

