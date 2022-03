Torcida do Fluminense menospreza São Januário e vascaínos rebatem com lembrança de Eurico Miranda Tricolor avançou na Copa Libertadores ao vencer o Millonarios na casa do Cruzmaltino

O Fluminense está na próxima fase da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, a equipe venceu o Millionarios-COL e se classificou com placar agregado de 4 a 1. Torcedores do Tricolor aproveitaram o jogo em São Januário para alfinetar a torcida do Vasco nas redes sociais.

+ Neto pede ‘pequena desculpa’ a Abel Ferreira, mas diz: ‘Se perder a Recopa, vou criticar você’



Enquanto esteve na presidência do Vasco, Eurico Miranda provocava o Fluminense, o classificando como time de Série C, que vencer o Tricolor era obrigação. O mandatário também não emprestava São Januário para o Fluminense e mandava o rival construir um estádio próprio.

+ Casagrande repudia declarações de Neto contra Abel Ferreira e revela: ‘Tentei ser amigo, mas não deu’



Um torcedor do Fluminense publicou foto nas redes sociais com a foto de São Januário, com localização como ‘chiqueiro imundo’. Uma torcedora do Vasco compartilhou a foto e lembrou as falas de Eurico Miranda. Dentro do estádio, a torcida do Flu também provocou, com a música ‘Arerê, o Vasco vai jogar a Série B’.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais