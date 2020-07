Torcida do Flamengo zoa enquete sobre possível retorno de Jorge Jesus ao Benfica: ‘Abel é muito melhor’ Torcedores querem garantir que o 'Mister' permaneça no Flamengo

Que a torcida do Flamengo não quer correr o risco de perder Jorge Jesus não é novidade para ninguém. Agora, alguns torcedores decidiram levar isso a sério. Mesmo.

A emissora portuguesa “Sport TV” promoveu uma enquete no Twitter para saber a opinião dos torcedores do Benfica sobre um possível retorno de Jorge Jesus ao clube lusitano. Mas o resultado não foi o esperado por um motivo: a torcida do Flamengo.

Torcedores rubro-negros descobriram a enquete e decidiram sabotar o resultado. Não só isso, mas também sugerir outras opções para assumir o comando do clube português, como Abel Braga e Felipão.

Confira algumas “zoeiras”:

Não, Abel Braga é muito melhor — Ŧєɭเקє¹⁸⁹⁵ (@OLippinCRF) July 7, 2020

NÃO. MELHOR DEIXAREM O NÉLSON VERÍSSIMO MESMO! — Ryan Thierry ⚫ (@RubroNegro_CRF7) July 7, 2020

Felipão é melhor e tá desempregado. — Rafael (@rafasalles_CRF) July 7, 2020

Não! O Benficão da massa precisa de um treinador jovem! — Ricardo Ferreira ⚫️ (@RicardoPF) July 7, 2020

Claro que nao. Péssimo tecnico, nao merece a grandeza do Benfica! Que fique no falido Flamengo! — Engenheiro Civil (@TioBooBooDepre) July 7, 2020

