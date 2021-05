Torcida do Flamengo monta quarto mosaico diferente em 10 dias no Maracanã; veja fotos

A arquibancada do Maracanã estará de cara nova para a estreia do Flamengo no Brasileirão contra o Palmeiras. Neste sábado, véspera da partida, o clube divulgou nas redes sociais o novo mosaico preparado pela torcida – o quarto diferente nos últimos 10 dias.

A frase escolhida da vez é ‘Campeão de terra e mar‘, trecho do primeiro hino oficial do Flamengo e que faz uma homenagem ao título da NBB, conquistado na última quinta-feira. Veja os detalhes na foto:

Detalhe do novo mosaico do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Com as arquibancadas vazias, a torcida se acostumou a montar mosaicos no setor leste inferior do estádio com frases de incentivo à equipe. Foi assim contra a LDU (‘Onde estiver estarei’), contra o Fluminense (‘Conte comigo’) e contra o Vélez Sarsfield (‘Uma Nação com vocês’).

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão-2021. A partida terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

