Torcida do Flamengo esgota ingressos disponíveis para jogo contra o Ceará Rubro-Negro enfrenta o Vozão, neste sábado, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro





A torcida do Flamengo comprou todos os ingressos disponíveis para o jogo de sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Ceará. A carga para o clube visitante não foi informada pelo Vozão, que ainda publicou, em nota, nota que o “torcedor visitante identificado em setores destinados para a torcida do Ceará será retirado do estádio”.

E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas da Série A!

Vindo de uma derrota para o Botafogo, o Flamengo ainda enfrenta o Altos-PI, nesta quarta pela Copa do Brasil, antes de viajar à Fortaleza. Com cinco pontos na tabela, o Rubro-Negro está acima do Ceará, que soma três pontos em quatro jogos e está na zona de rebaixamento.

E MAIS: