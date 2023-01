Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 21:58 Compartilhe





O Flamengo estreou na temporada 2023 nesta quinta-feira, em jogo antecipado da quinta rodada do Campeonato Carioca. No entanto, antes do início do duelo diante do Audax-RJ, a torcida rubro-negra protagonizou um momento que dividiu opiniões nas redes sociais. Em meio a homenagem para o Rei Pelé, a Nação cantou uma música pejorativa para exaltar o ídolo Zico.

O cântico exalta Zico, mas difama Pelé e Maradona. A repercussão foi extremamente negativa nas redes sociais, e diversos rubro-negros condenaram a ação.

Tô envergonhado, bicho

Perdi o tesao total nesse jogo Uma das maiores vergonhas que a torcida do Flamengo já fez Essa música nunca tinha sido cantada em estádio e cantaram na hora da homenagem ao Pele Nojento — Giuliano Cosenza (@CosenzaGiuliano) January 13, 2023

real mesmo que a torcida do Flamengo cantou a música chamando o Pelé de “maconheiro” durante o minuto de silêncio em homenagem a ele?

Inacreditável, não merecem ta ai

— ℜ (@marvicenttt) January 13, 2023

Torcedores do Flamengo que são de organizadas, um pedido que humildemente faço: PAREM de cantar essa música ridícula que cita Maradona e Pelé de forma pejorativa. Zico era próximo de ambos e já declarou sua contrariedade a essa homenagem. Pelamordedeus. Parem. — Henrique Coelho (@Henriqueg112) January 13, 2023

O Zico deveria gravar um vídeo repudiando esse canto da torcida do Flamengo que ofende o Pelé e o Maradona. — Guilherme Ayupp (@guilhermeayupp) January 13, 2023

Espero que os deuses do futebol não punem o Flamengo por ignorantes que faltaram com respeito com o maior da história, o Pelé. Nem no 1 minuto de silêncio respeitam. Está na hora dessa música “Pelé maconheiro” acabe… — Arthur (@tGlfe_) January 13, 2023

Ridículo a torcida do Flamengo ter puxado essa música na hora da homenagem para o Pelé. Total falta de respeito e sensibilidade. Feio demais. — Fla Reporta (@flareporta) January 13, 2023

A homenagem também contemplou o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, mas não teve a mesma repercussão, já que os torcedores do Flamengo aplaudiram o ex-jogador, falecido nesta semana. Ao todo, cerca de 25 mil torcedores estiveram no Maracanã para a partida desta quinta-feira.



