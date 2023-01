Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 11:53 Compartilhe





A estreia do Coritiba no Campeonato Maranhense foi marcada por uma ação inusitada no Couto Pereira. Por conta de uma decisão judicial, apenas mulheres e crianças de até 12 anos puderam estar presentes nas arquibancadas para assistirem partida do Coxa contra o Aruko.

Cerca de 8 mil mulheres e crianças se fizeram presentes no estádio. Elas foram as responsáveis por embalar o time na primeira vitória da temporada de 2023.O acesso foi gratuito, sendo necessário apenas a doação de 1kg de alimento para assistir a partida.

A ação ocorreu após decisão inédita do TJD-PR, que acatou e reverteu parcialmente a perda de mando pelas confusões no primeiro clássico “Athletiba” de 2022. O Coxa foi punido com um jogo com portões fechados e o Furacão com dois jogos sem público. Ambos os clubes entraram com um pedido de reversão da pena em conversão disciplinar, que restringe o público nos primeiros jogos da temporada de 2023.

Com isso, apenas mulheres e crianças puderam acompanhar o duelo, vencido pelo Coxa por 1 a 0, gol de Alef Manga.

Foi de arrepiar! Elas cantaram, gritaram e torceram do início ao fim. Foram quase 9 mil mulheres e crianças fazendo o Couto Pereira tremer. Festa histórica. Franz Fleischfresser | Coritiba

Gabriel Thá | Coritiba pic.twitter.com/NT1uSA9kGB

— Coritiba (@Coritiba) January 15, 2023

O acontecimento foi muito comentado e exaltado nas redes sociais por torcedores.

Nove mil mulheres e crianças fizeram a festa e um dia histórico no Couto Pereira. Por decisão judicial, em acordo com o clube, só elas tiveram presentes na estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense. O jogo seria com portões fechados. @hayssakmedeiros e @coritiba pic.twitter.com/FwHimjXISn — ⚽ (@DoentesPFutebol) January 16, 2023

A mulherada dando AULAS de bancada! pic.twitter.com/RdbmFjKJMq — InstaCoritiba (@InstaCoritiba) January 15, 2023

Mulherada no comando da bateria da Torcida Império Alviverde do Coritiba, na partida de hoje. pic.twitter.com/qKvahTCpji — Diário das Torcidas (@DTorcidas) January 15, 2023

Tradições nascem das maneiras mais inusitadas. Uma bancada só com mulheres e crianças foi fato histórico. O @Coritiba, que tem como lema a tradição, deveria tornar tradição que todo primeiro jogo de temporada no Couto seja presenciado apenas por mulheres e crianças na bancada. https://t.co/FBVX2w7qPq

— lucas kotovicz (@lucaskotovicz) January 15, 2023

Emocionante demais e importante demais o que as nossas Gurias do Couto fizeram nessa partida!

Dia histórico em que a bandeira delas ficou definitivamente cravada no Alto da Glória, no @Coritiba!

Lugar de mulher é aonde elas quiserem!!!

RESPEITO!!! pic.twitter.com/2ry6gzW2kR — John Wayne Coxa Parody (@CoxaJohn) January 16, 2023

