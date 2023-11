Torcida do Corinthians se revolta com goleada, invade campo, ameaça jogadores e diretoria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2023 - 23:23 Para compartilhar:

Jogo que era de alívio para o Corinthians no Brasileirão se transformou em uma grande e desnecessária pressão após goleada sofrida por 5 a 1, nesta sexta-feira, para o Bahia na Neo Química Arena. Depois de apoiar o time os 90 minutos, a torcida se revoltou no fim do jogo com duras cobranças, invasão do gramado e até ameaça aos jogadores.

Os atletas do Bahia foram retirados rapidamente de campo e Thaciano, autor de dois gols na partida, deixou de dar entrevista por segurança.

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, deu apoio as jogadores corintianos no túnel que dá acesso aos vestiários, abraçando alguns jogadores, como o goleiro Cássio e o lateral Fagner.

Muitos torcedores deixaram o estádio antes do apito final, as torcidas organizadas permaneceram mais tempo nas arquibancadas entoando cânticos contra a diretoria e os jogadores. “Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo”, “Você aí, acabo com sua vida, se o Timão cair”, “Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha” e “Duílio, c…, fora do Timão”, foram alguns dos protestos.

