Torcida do Corinthians protesta na chegada do time a Santos e delegação volta para São Paulo

O clima no Corinthians continua ruim após dez dias sem jogos. No fim da noite desta terça-feira, a torcida protestou na chegada do ônibus da equipe em Santos e a delegação teve de retornar para a cidade de São Paulo por causa da falta de segurança para se hospedar em um hotel na Baixada Santista. O time seguirá para a Vila Belmiro horas antes do clássico desta quarta-feira, marcado para as 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão de não permanecer em Santos mostra como a delegação está assustada com as investidas de seus próprios torcedores por causa dos maus resultados. O time ocupa apenas a 16ª posição na tabela, na beira da zona de rebaixamento, e já foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores.

De acordo com imagens e vídeos das redes sociais do momento da confusão, um grupo de torcedores cercou o ônibus com os jogadores, comissão técnica e parte da diretoria e começou a protestar. Os torcedores passaram a dar tapas e socos no veículo que conduzia a equipe e a cantar músicas de protesto contra o time. Ninguém foi poupado, nem o treinador Vanderlei Luxemburgo.

O clube chegou a tentar um pedido de reforço policial para a situação, mas a falta de segurança e o tempo em que o grupo esteve na porta do hotel protestando fizeram com que a delegação optasse pelo retorno para a capital paulista.

Além do caos vivido fora de campo e a pressão da torcida neste momento, o desafio do Corinthians é reagir fora de casa na competição. O time é o pior visitante e não pontuou longe da Neo Química Arena na disputa nacional. Todos os seus nove pontos foram conquistados diante da sua torcida, com duas vitórias e três empates na arena corintiana.

