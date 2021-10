Torcida do Corinthians prefere a utilização de Gustavo Mosquito na vaga deixada por Willian Em enquete no perfil do LANCE! dedicado ao Timão, Fiel escolheu entre quatro opções e definiu o camisa 19 como preferido para função com mais de 60% dos votos

A grande indefinição na escalação do Corinthians neste momento é o substituto de Willian no ataque. Depois da lesão muscular do camisa 10, Sylvinho ainda não definiu quem ficará com essa função durante a recuperação de seu titular. No entanto, a Fiel torcida já escolheu quem quer ver escalado pelo treinador: Gustavo Mosquito, segundo enquete promovida pelo LANCE!.

No perfil do site no Twitter dedicado ao noticiário do Timão, a seguinte enquete foi postada: “Quem deve ser o substituto de Willian no ataque do Corinthians?”. Entre as opções estavam: Gustavo Mosquito, Jô, Adson e Outros, este último liberando o torcedor a sugerir outro nome que não estivesse na lista indicada.

Ao todo, 808 votos foram dados pela torcida na rede social durante 24 horas que a pesquisa ficou no ar. Desse total, 64,2% optou por Gustavo Mosquito como o substituto ideal para Willian durante a recuperação do camisa 10. Foi essa a opção de Sylvinho no duelo com o Fluminense, quando o meia sentiu a lesão e precisou sair de campo antes dos dez minutos do segundo tempo.

Na segunda posição da enquete ficou o jovem Adson, com 23,6% dos votos. Ele foi o escolhido pelo treinador para ocupar a função no clássico contra o São Paulo, já que está mais acostumado a jogar pela esquerda, mas acabou não dando muito certo, também por conta da má atuação do time. Dessa forma, o Filho do Terrão saiu no início do segundo tempo para a entrada de Mosquito.

Já na terceira posição ficou Jô, que teve apenas 6,4% dos votos. O centroavante não tem estado entre os preferidos da torcida há algum tempo, apesar de ser o artilheiro do time e quem mais participa de gols na temporada. A opção com o camisa 77 foi utilizada no duelo com o Sport, mas também não vingou, em um jogo que gerou muitas críticas ao desempenho da equipe, que saiu derrotada.

Em último lugar, com 5,7%, ficou a opção “Outro”, em que os torcedores sugeriram nomes alternativos para a vaga. O mais comentado foi o de Xavier, deixando o time com um volante a mais, e liberando Giuliano e Renato Augusto, com Róger Guedes e Gabriel Pereira mais à frente, ou seja, mudaria o esquema e fortaleceria o meio, um setor que ainda não convenceu a Fiel.

Os nomes de Luan e Gustavo Mantuan também foram citados, mas com apenas um comentário cada. Neste sábado, na parte da manhã, Sylvinho terá seu último trabalho com o elenco antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, às 16h, no domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente o Corinthians é o sétimo colocado com 40 pontos.

Quem deve ser o substituto de Willian no ataque do Corinthians?



— Corinthians – LANCE! (@lance_timao) October 21, 2021

