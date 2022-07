Torcida do Botafogo tem clima de descontração no pré-jogo contra o Atlético-MG pela Série A Para torcedores alvinegros, time vai virar a chave nesta rodada e espantar a má fase para dar tranquilidade ao trabalho de Luís Castro

O clima do lado de fora do Nilton Santos estava ameno. Nas horas que antecederam a partida entre Botafogo e Atlético-MG, o ambiente era de descontração e muitas famílias circulavam nos arredores do estádio.

Entre uma gelada e outra, diversos torcedores estavam confiantes quanto a vitória. Inclusive, muitos cravaram que essa seria a ‘virada de chave’ da equipe na Série A do Brasileirão.

Logo mais, às 18h, Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar em uma situação confortável e no metade da tabela, o Alvinegro precisa vencer e convencer para a sequência do trabalho de Luís Castro ter um pouco de tranquilidade.

