Torcida do Botafogo protesta e xinga Luís Castro após eliminação na Copa do Brasil

A festa no começo da partida foi substituída por um tom de protesto. Os torcedores do Botafogo ficaram na bronca após a derrota para o América-MG e a eliminação na Copa do Brasil. A torcida presente no Estádio Nilton Santos na noite desta quinta-feira xingou a equipe e teve Luís Castro como principal alvo.

“Time sem vergonha” e “Ei, Luís Castro, vai tomar no c*” foram os principais cantos que ecoaram das arquibancadas pelos pouco mais de 13 mil presentes.

As frases começaram ainda no fim da etapa inicial, com o segundo gol do Coelho, marcado por Pedrinho. O Alvinegro vem de sequência de oito derrotas nas últimas 11 partidas.

Com a eliminação, o Botafogo concentra as forças apenas no Brasileirão agora. O Alvinegro enfrentará o Atlético-MG no próximo domingo no Estádio Nilton Santos às 18h.

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)