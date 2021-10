Torcida do Botafogo faz coro por volta de Gatito após derrota para o Avaí, pela Série B do Brasileirão Em jogo marcado por falhas defensivas de Gilvan e Diego Loureiro, arquibancadas puxam canto pedindo o retorno do paraguaio, ainda em recuperação de lesão

A torcida do Botafogo fez questão de dizer que sente falta de Gatito Fernández. As arquibancadas do Estádio Nilton Santos ecoaram gritos e cantos pedindo o retorno do goleiro neste sábado, na derrota por 2 a 0 para o Avaí, em jogo da 27ª rodada da Série B do Brasileirão.

No final do jogo, quando o Avaí já estava à frente do placar após uma virada no segundo tempo, as arquibancadas puxaram “Volta, Gatito!” e gritaram o nome do goleiro paraguaio.

Diego Loureiro, goleiro que vem agarrando na ausência do paraguaio, apareceu negativamente na derrota. Por mais que não tenha levado a maior culpa no primeiro gol – Gilvan errou o tempo da bola em um corte -, o goleiro não conseguiu pular para evitar que a bola entrasse.

Estressada, a torcida pediu pelo retorno do paraguaio. Contudo, ainda não há um prazo certo para isto: ele continua fazendo a transição após uma lesão no joelho direito. Vale ressaltar que ele não atua desde setembro do ano passado.

