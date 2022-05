Torcida do Botafogo exibe grande mosaico em vitória neste domingo Torcedores alvinegros fizeram bonita festa no triunfo sobre o Fortaleza por 3 a 1





Empolgada com momento que o clube vive, a torcida do Botafogo tem comparecido em peso no estádio Nilton Santos nesta temporada. Neste domingo, na vitória contra o Fortaleza por 3 a 1, mais de 23 mil torcedores estiveram presentes e fizeram bonita festa, com direito a um grande mosaico.

Na entrada das equipes em campo, os torcedores exibiram mosaico no formato da bandeira do clube, nas cores preto e branco, com a estrela solitária. A festa da torcida impulsionou os jogadores e ajudaram na vitória, construída com gols de Erison, Patrick de Paula e Daniel Borges.

O Botafogo vive grande fase na temporada e já não sabe o que é perder há sete partidas. O último tropeço do Alvinegro foi há mais de um mês, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. A equipe comandada por Luis Castro ocupa a quarta posição do torneio, com 11 pontos.

