Torcida de Anitta por suposto affair do Super Bowl vira aposta ‘real’ em aplicativo

O que o Super Bowl LVI, que será realizado neste domingo (13) para decidir o campeão da temporada da NFL de 2021, e Anitta, possuem em comum? Bem, a célebre cantora brasileira chamou atenção na última semana ao declarar que apostaria todas as fichas no título do Cincinnati Bengals, adversário do Los Angeles Rams, e esclarecer que “um dos seus affairs” joga na respectiva equipe.

A entrevista foi concedida no último dia 3 ao programa de Jimmy Fallon, um dos principais do segmento nos Estados Unidos. Tão logo a declaração veio ao conhecimento público, os fãs da cantora identificaram que o ‘crush’ dela seria o wide receiver Tyler Boyd, do Bengals.

E a torcida de Anitta por seu suposto affair virou sugestão de aposta no mercado de entretenimento esportivo. Considerada a única plataforma de rede social de apostas esportivas, que conecta pessoas através da paixão por esportes, o Wanna disponibilizou a seguinte aposta: ‘Quantas jardas recebidas o crush da Anitta (Tyler Boyd) vai ter?’.

Esse tipo de ação, que foge da simples aposta em quem vai ganhar ou perder, chega em primeira mão aos players brasileiros como mais uma opção de interatividade constante, quase não vista em outros aplicativos do segmento. Assim como a sugestão disponível sobre Anitta e seu crush, existem tantas outras inusitadas, como: Qual será o resultado do cara ou coroa? Ou qual artista se apresentará primeiro durante o intervalo: Eminem ou Snoop Dogg? Além de outras relacionadas aos atletas, como quantas jardas recebidas Odell Beckham vai ter?

– As apostas e o entretenimento sempre caminharam lado a lado, não é um ‘mundo’ novo. Sabemos o potencial deste cenário porque isso já está inserido em nossa rotina como pessoas e o Wanna está materializando essa relação entre amigos. Podemos comparar com o Facebook, que não inventou ou aumentou a comunicação, apenas facilitou o formato da conversa com ferramentas mais interativas, impulsando o engajamento da plataforma – explica Carson Coffman, CEO do Wanna. Ele, ao lado de Jim Bob Morris, são dois ex-profissionais de futebol americano e fundadores da empresa.

Considerado um dos principais acontecimentos de todo o mundo, o Super Bowl é uma máquina de fazer dinheiro também na indústria das apostas. Para este ano, é esperado um recorde de 31,4 milhões de adultos norte-americanos realizando apostas no duelo entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, representando um aumento de 35% em relação a 2021. Os dados são da Associação Americana de Apostas, que ainda prevê uma movimentação de R$ 40 bilhões em apostas esportivas só neste evento.

Associar apostas aos jogos nunca foi uma novidade no mercado de esportes, mas a régua de crescimento de fãs que querem ir além e gostam de participar e interagir mais do que simplesmente prever quem vai ganhar, tem aumentado de forma considerável. Tanto é verdade que um estudo recente da empresa de mídia Copa90 classifica esse tipo de apostador como ‘fanalytics’; traduzindo, fãs de análises, capazes de influenciar até mesmo a expansão da NFL nos países em que eles são mais praticados. De acordo com o mesmo estudo, a NFL possui mais de 60 milhões de fãs envolvidos em NFL e fantasy games, considerando apenas Estados Unidos e Canadá.

Ao trazer novas experiências aos fãs, Nicole Brandão, Head de Marketing do Wanna, acredita que, ao devolver o poder às mãos das pessoas, o que antes era apenas idealizado agora se materializa. A plataforma comprova que é possível se desprender dos métodos tradicionais de apostas, apresentando um entretenimento digital parecido ao que é visto nas mesas de bares, onde desafios entre amigos acontecem naturalmente

– Ao contrário de outras empresas do mercado, cujo único objetivo é lucrar com o investimento do cliente, o Wanna foi construído como uma plataforma recreativa. Buscamos devolver o entretenimento para as apostas que surgem durante uma conversa entre amigos de forma fácil e divertida. Nosso objetivo é humanizar a indústria – disse.

