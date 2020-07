Torcedores zoam o Flamengo por vices para os irmãos Becker: ‘Eles tremem’ Após o título do Flu sobre o Fla, irmãos Alisson e Muriel tiveram destaque em brincadeiras

O Fluminense bateu o Flamengo nos pênaltis por 3 a 2 e levantou a Taça Rio, garantindo a ida para a final do Campeonato Carioca para reencontrar o rival em duas partidas decisivas. A vitória tricolor gerou muitas brincadeiras nas redes sociais, mas uma delas acabou se destacando.

Responsável por defender duas cobranças de pênalti, o goleiro Muriel foi um dos grandes destaques do título tricolor. Logo, os torcedores também relembraram do vice-campeonato do Flamengo para o Liverpool, do goleiro Alisson, irmão do tricolor.

A família Becker coloca pressão no Flamengo? Segundo os torcedores das mídias sociais, que nunca perdoam a zoeira, sim. Confira algumas reações:

Eles tremem não base quando jogam contra os irmãos Becker, daleee Muriel pic.twitter.com/DW8b1lEcOW — Talissa Marchiori (@_talisss) July 9, 2020

E o Flamengo que jogou de igual pra igual e foi vice 2x pros irmãos Becker kkkkkkk pic.twitter.com/pZjoJy5abA — 10 DE ACRÉSCIMO (@10deacrescimo) July 9, 2020

Flamengo treme qdo vê os irmãos BECKER! pic.twitter.com/jTp7lUYOJG — Cavalinho do Fluminense (@flu_cavalinho) July 9, 2020

O Flamengo treme quando tem esses goleiros pela frente. pic.twitter.com/hLWfngA5Ec — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 9, 2020

Só os irmãos Becker pra parar o Flamengo pic.twitter.com/Kc8653HdEp — #AQUIÉPARMERA (@EduardoOMuller) July 9, 2020

