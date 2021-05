Torcedores voltam a criticar Rogério Ceni nas redes mesmo após título do Campeonato Carioca Mengão vence Fluminense, no Maracanã, e conquista terceiro título no comando de Ceni. No Twitter, escolhas nas substituições e retrospecto tático viram alvo dos internautas

Nem a conquista do Carioca foi capaz de evitar a insatisfação dos torcedores do Flamengo, neste sábado, com o comando do treinador Rogério Ceni. No Twitter, diversos internautas pediram a saída do técnico por meio da hashtag “Fora, Ceni” e lembraram partidas onde Ceni teria errado taticamente, segundo eles. O Rubro-Negro venceu o Fluminense e sagrou-se campeão do Estadual 2021.

As discordâncias com o treinador do Flamengo tomaram proporções maiores na última quarta. A hashtag chegou a ser uma das mais mencionadas na rede após o empate com a LDU, no Maracanã, pela Libertadores. Rogério optou por uma mudança no sistema defensivo que recebeu críticas. Vale lembrar que o clube, mesmo assim, se garantiu na próxima fase.

– Depois desse jogo, quero #ForaCeni na minha mesa – comentou uma torcedora.

As entradas de Vitinho, Pedro, Hugo Moura, Matheuzinho e João Gomes irritaram os críticos. Rogério foi contratado ainda na temporada de 2020 e assumiu a equipe após a saída de Domenec Torrent. O Flamengo foi campeão do Brasileirão e da Supercopa do Brasil sob o comando dele.

Alguns torcedores preferem que Renato Gaúcho, agora sem clube, ou Jorge Jesus, do Benfica, assumam o controle do elenco. Outros internautas apenas criticam Ceni por não gostar de suas opções como treinador. Em campo, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com gols de Gabriel Barbosa (2) e João Gomes. Fred descontou.

Confira abaixo outras reações:

Caraca, o Rogerio tirou o Gabigol???? Se o Fluminense empatar vai pra os pênaltis e nós perdemos o melhor batedor. Rogério Burro!! #ForaCeni #colunadofla — Samuel Mendes (@samusasm) May 23, 2021

Rogério Ceni tem que sair hoje! Com o título ou sem. Chega!!!! #ForaCeni — marcos (@quinCRF) May 23, 2021

Depois desse jogo quero #ForaCeni na minha mesa — Gabi (@_heygabiis) May 23, 2021

