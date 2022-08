Torcedores vibram na web após aprovação da SAF: ‘Vasco da Grana’

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 22:43 Compartilhe

O dia aguardado por tantos vascaínos chegou. Na noite deste domingo, o Vasco aprovou a venda de 70% da SAFF para 777 Partners. Após o acerto, diversos torcedores fizeram questão de celebrar nas redes sociais.

+ Torcedores do Vasco fazem memes após aprovação de venda da SAF à 777 Partners

– Vasco da Grana, não tem jeito – publicou um vascaíno.

– Viva o Vasco da Gama – escreveu outro torcedor.

EU TO MALUCO 🤪😜🤪😜🤪😜🤪😜 EU TO NA CHUVA 🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧 EU TO MALUCO 🤪😜🤪😜🤪🤪😜 EU TO SAFIZADO⏩🇧🇷⏩🇧🇷⏩🇧🇷 É A 777 💪🏼💪🏼💪🏼 ALO 📞📞📞📞 AÊ IRMÃO 🗣🗣🗣 A 777 METEU GRANA NO VASCO😎😎😎😎 VAMOOOOOO EU TO MALUCO 😜🤪🗣😜🤪🗣🤪 — pedro ✠⁷⁷⁷ (@pedrolindsaao) August 8, 2022

Vasco da Grana, não tem jeito!🤑💰💵💸💰💸 — Lucas Sales (@___lucassales) August 8, 2022

VASCO DA GAMA /+/@VascodaGama — Roberto Junior (@roob_RJ) August 8, 2022

espero, com a saf, ver um Vasco igual ao meu pai, campeão de tudo, novamente competitivo e vencedor 🙌🏻🙏🏻🙏🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 — joão (@joaovsouzar) August 8, 2022

VIVA O VASCO DA GAMA! — D (@crvgmattheus) August 8, 2022

dia de dormir zilhonario, vasco da granaaaaaaaaaaaaa — Gaciba (@masoegabriel) August 8, 2022

Vasco da grana e nada mais😁😁 — Faria💢 (@Arthur_Faria13) August 8, 2022

Vasco da grana e nada mais😁😁 — Faria💢 (@Arthur_Faria13) August 8, 2022

TÔ RICO PO

VASCO E NADA MAIS — Low Profile (@NOV44K) August 8, 2022

Tudo que importa é a saff do Vasco. — YURI (@YUIRIsilva10) August 7, 2022

+ Rizek critica pênalti marcado para Palmeiras no Allianz Parque: ‘Fala sério’

Mais de quatro mil sócios votaram pela SAFF do clube. Foram 3.898 votos para aprovar e 976 votos contrários. A votação iniciou às 10h deste domingo e encerrou nesta noite. No contrato, está acordado que R$700 milhões devem ser investidos no futebol do Vasco nos próximos três anos.

A janela de transferências fecha no dia 15 de agosto. Portanto, não haverá contratações durante esse período. O próximo passo no futebol é a definição do treinador. Muitos torcedores estão ansiosos pelo futuro do Vasco.

E MAIS:

E MAIS: