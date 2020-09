Torcedores resgatam vídeo de Thiago Neves xingando Atlético-MG e criticam negociação Em vídeo, o meia aparece em um palco chamando o Galo de 'time sofredor'. A informação do negócio foi dada pelo comentarista da Rádio Itatiaia

A negociação de Thiago Neves com o Atlético-MG gerou uma chuva de criticas ao meia nas redes sociais. O jogador não é visto como uma boa contratação pelo passado recente pelo rival Cruzeiro. Alguns torcedores resgataram um vídeo onde o atleta aparece em um palco chamando o Galo de ‘time sofredor’.

Veja o vídeo!

thiago neves sendo apresentado no atlético pic.twitter.com/B1R8oWSXYq — larissa (@Dagolberto_Telo) September 15, 2020

A informação do negócio foi dada pelo comentarista da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Cadu Doné. Ainda de acordo com o jornalista, o acordo com o jogador teria condições especiais, com um salário inferior ao que recebia no Grêmio e na Raposa. O vínculo seria até o fim do Campeonato Brasileiro.

Thiago estava recentemente no Grêmio, onde chegou no início do ano, depois de um ano de 2019 conturbado no maior rival do Galo, Cruzeiro, sendo considerado um dos responsáveis pelo rebaixamento da Raposa à Série B.

Confira mais resultados das redes sociais:

Thiago Neves fala pela primeira vez como jogador do Atlético! pic.twitter.com/ZhgQBZCxrD — Kemper (@EuKemper) September 14, 2020

Thiago Neves com q camisa do Galo é uma exceção pois não irei apoiar. E acredito que ninguém apoiará ele em campo. — Thiago SCAP (@ThiagoScap) September 15, 2020

Como que eu tô dps de ver essa notícia que o Thiago Neves vai vim pro Atlético pic.twitter.com/ARxLX4otoI — (@LviaFrancklin) September 15, 2020

Trazer Thiago Neves e uma falta de respeito com o torcedor, pqp inacreditável….. — Atlético Mineiro (@catleticomg) September 15, 2020

Sampaoli não quis contar com Cazares no Atlético, mas pediu a contratação de Thiago Neves. Pra mim, era melhor dar uma nova chance para Cazares. — Túlio Kaizer (@tuliokaizer) September 15, 2020

Joguei a toalha ! Thiago Neves é o cúmulo do absurdo! Beira a traição no mais alto Grau! PQP ! Se fechar eu quebro meu GNV em pedaços e cancelos todos daqui de casa! Cancelo BMG! PPW ! Tudo que vier do Galo! Meu dinheiro não paga Thiago Neves! Tenho Dito! — HENRIQUE ROCHA (@HENRIQUEVROCHA) September 15, 2020

