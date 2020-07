Torcedores quebram portões do Palmeiras após derrota em Dérbi Entrada do clube na rua Palestra Itália foi vítima de vandalismo após a equipe perder por 1 a 0 do Corinthians, em Itaquera; alguns entraram e danificaram equipamentos no clube

A derrota por 1 a 0 para o Corinthians gerou vandalismo na sede social do Palmeiras. Depois do clássico, disputado em Itaquera, ainda no final da noite de quarta-feira, torcedores quebraram os portões da entrada do clube na rua Palestra Itália. A ação durou poucos minutos, e deixou estragos.

Pouco mais de uma dezena de torcedores acertaram seguidos chutes nos portões. Um deles chegou a abrir e vândalos entraram no clube. Até o momento, foram registrados alguns equipamentos quebrados, como televisores, além dos danos ao portão.



A partida contra o Corinthians ocorreu depois de o Palmeiras ficar sem entrar em campo desde 14 de março. A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil, aos 14 minutos do primeiro tempo, em Itaquera. O Dérbi foi válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O Palmeiras já entrou em campo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, pois o Novorizontino perdeu da Ponte Preta e não poderá mais alcançá-lo no Grupo B. Porém, o time está em segundo lugar e, para ser líder, no domingo, às 16h, pela última rodada da primeira fase, recebe o Água Santa, no Allianz Parque, precisando vencer e torcendo para o Santo André tropeçar contra o Ituano, no Canindé



