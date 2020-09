Torcedores lamentam na web saída de Evanilson do Fluminense: ‘Amadorismo’

A torcida não aprovou a saída do atacante Evanilson, que acertou sua ida para o Porto nesta segunda-feira e deixa o Fluminense. Um dos principais destaques da temporada, o jovem jogador já deixou saudade e indignação em torcedores nas redes sociais.

Através do Twitter, alguns torcedores se revoltaram com a saída do jovem atleta e atacaram a diretoria do clube. O episódio foi classificado como ‘venda ridícula’ por um torcedor, enquanto outro afirmou que trata-se de ‘amadorismo’.

Sem revelar valores, o Fluminense oficializou a saída do jovem jogador, que pertence ao Tombense. O clube carioca deve ficar com cerca de 30% do valor total da negociação e ainda confirmou que preserva cerca de 6% dos direitos do atleta em uma futura transferência.

Confira as reações de torcedores:

Essa venda ridícula do Evanilson, a falta de oportunidades pro Miguel resultando no desinteresse da renovação, a renovação de Lucas Barcelos e a contratação de Danilo Barcelos é o resumo da bagunça que é o Fluminense hoje. Mas é a torcida que não entende de futebol ‍♂️ — Vinícius Amorimᶠᶠᶜ (@viniciusRJ9911) September 7, 2020

A saída do Evanilson do Fluminense é um escárnio, uma vergonha.

Essa diretoria, me atrevo a dizer, está sendo a pior da história do clube.

Esqueceram de renovar o contrato, são uns brincalhões, no mínimo.

Tô com o estômago embrulhado! — Ricardo Mazella (@MazellaRicardo) September 7, 2020

Perdemos o Evanilson e continuamos sem lateral direito. A diretoria do Fluminense vai esperar até quando? — João Victor Tavares (@Jvt_OTricolor) September 7, 2020

Evanilson fora do Fluminense??? Já estava meio óbvio, o jogador nem pertence ao clube graças ao amadorismo da diretoria do clube. — Lorransen (@Lorransenffc) September 7, 2020

E MAIS:

Veja também