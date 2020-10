Torcedores ironizam críticas de Muricy ao jogo posicional de Torrent, técnico do Flamengo Comentários do ex-treinador, que participou da transmissão da partida, não foram bem recebido pelo público

No Beira-Rio, Internacional e Flamengo empataram por 1 a 1, no duelo entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 18ª rodada, o Inter ficou duas vezes na frente do placar, mas o Rubro-Negro buscou o empate. Porém, apesar da partida disputada, outra coisa chamou a atenção dos internautas nas redes sociais: os comentários do ex-técnico Muricy Ramalho, no Premiere.

O comentarista foi alvo de críticas dos torcedores do Flamengo em razão das constantes críticas ao “jogo posicional” do técnico Domènec Torrent. Na visão dos internautas, o ex-treinador errou nos comentários, que não foram bem recebidos pelos rubro-negros. Os comentários do ex-jogador Paulo Nunes também não foram bem avaliados pelo público.

Muricy criticando o suposto “jogo posicional do Flamengo”

Vocês lembram quanto o Santos de Muricy tomou do jogo posicional em dezembro de 2011? — Ícaro Análises (@10icarocaldas) October 25, 2020

Muricy achando que o Flamengo tem um interruptor de luz do jogo posicional, que um jogo joga e no outro não. Pqp!!!!! Esse é o nível dos técnicos que tiveram sucesso no futebol brasileiro… — João Holanda ⚫ᶜʳᶠ (@joaoholanda1000) October 25, 2020

Outra coisa que não pode se deixar passar. Incrível a mediocridade de comentários e leitura de jogo do Muricy e do Paulo Nunes Qualquer coisa: Jogo posicional — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ ᕤ (@centraldanacao) October 25, 2020

Muricy e Paulo Nunes até hoje não entenderam o que é jogo posicional. Ganham dinheiro, E MUITO, para falar essas merdas na TV — Rodrigo Vieira (@rvieira6005) October 25, 2020

Chama atenção como é pobre o nível dos comentários do Muricy. Vindo de um ex-técnico é mais decepcionante ainda. — Iúri Medeiros (@iurimedeiros13) October 25, 2020

E MAIS:

E MAIS:

Veja também