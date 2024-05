Torcedores invadem refeitório de base do Ituano após quinta derrota na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 9:11 Para compartilhar:

Dois torcedores identificados apenas como membros da torcida Galoucura, do Ituano, protestaram no início da noite de domingo no refeitório da categoria de base do clube. O local foi invadido aos gritos, com chutes nas portas e quebra-quebra. Um jogador, Léo Izidoro, de 17 anos, foi atingido por estilhaços de vidro.

No momento do ataque estava sendo servido o jantar aos jogadores da base que ficam alojados na sede, assustando alguns garotos e as funcionárias que serviam a alimentação. Os agressores foram identificados porque vestiam camisas da torcida. Em seguir, a Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou nenhum dos invasores.

Tudo aconteceu momentos após a derrota para o Mirassol, por 2 a 0, em jogo disputado no estádio José Maria de Campos, na cidade de Mirassol, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a delegação profissional estava longe da cidade. Com o futebol administrado por um grupo de empresários, o Ituano tem uma torcida pouco presente nos estádio, com média de 1.500 torcedores por jogo. Mas a situação do time é muito ruim nesta temporada, onde foi rebaixado no Estadual para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Além disso, o time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e, no momento, é o lanterna da Série B, com três pontos em seis jogos. Tem uma vitória e cinco derrotas. Agora vai buscar a reabilitação na sétima rodada, quando vai receber no estádio Novelli Júnior a Ponte Preta, no dia 26 (domingo).