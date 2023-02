Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 27/02/2023 - 21:49 Compartilhe

O Vasco da Gama venceu mais uma partida na temporada, dessa vez, contra o Boavista, por 4 a 1 no Campeonato Carioca. Centroavante da equipe de Maurício Barbieri, Pedro Raul marcou duas vezes no jogo e animou os torcedores vascaínos nas redes sociais nesta segunda.

O primeiro gol do atacante saiu ainda no primeiro tempo, em bonito chute rasteiro, para abrir o placar em São Januário. Já o segundo gol de Pedro Raul se deu após um chute mascado, fraco, mas o suficiente para enganar o goleiro e transformar a vitória em goleada.

+ MPF sinaliza favorável à prisão de Robinho e repassa endereços do ex-jogador, diz site



– Pedro Raul até errando faz gol. Como é bom ter um atacante gostoso – escreveu um perfil ligado ao Vasco.





– Fala dele outra vez. Pedro Raul! Gênio, chutou mascado de propósito só para enganar o goleiro – brincou um torcedor.

+ Jornal espanhol projeta pena de Daniel Alves e informa decisão da Justiça sobre data do julgamento



– Feio é não fazer gol. Tudo que o Pedro Raul faz é bonito, pois ele é lindo – comentou mais um vascaíno.

Na última semana, o Vasco venceu o Trem-AP, na primeira fase da Copa do Brasil, por 4 a 0. Com a vitória sobre o time de Saquarema, o Cruzmaltino chegou à terceira colocação do Carioca, com 17 pontos, e enfrenta o Flamengo, no próximo domingo, às 18h, no Maracanã.

Pedro Raul até errando faz gol

Como é bom ter um atacante gostoso — Vascão da zoeira (@vascaodazoeira) February 28, 2023

GOOOOOOOL

FALA DELE OUTRA VEZ PEDRO RAUL Gênio chutou mascado de propósito só para enganar o goleiro!! — Helder Floret ✠ (@hfloret) February 28, 2023

Feio é não fazer gol. Tudo que o Pedro Raul faz é bonito, pois ele é lindo. — Alexsander Silva ✠ (@Alexsandercrvg) February 28, 2023

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias