Vasco e Fluminense empataram em 1 a 1, no Maracanã, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino saiu na frente, levou o empate, e segurou grande pressão do Tricolor no segundo tempo. Nas redes sociais, alguns vascaínos não gostaram da postura do time.

– Mais um jogo em que ainda vemos um Vasco impregnado de covardia e mediocridade. Até quando? Futebol também é sobre atitude – criticou uma torcedora.

– Nada a reclamar dos atletas do Vasco. Todos foram no limite. O que me incomoda é exclusivamente o Maurício Barbieri. O trabalho até o momento é muito fraco, não existe time mais covarde taticamente do que o Vasco. E isso não é um pedido para ele sair. Só espero que evolua mesmo – reclamou outro torcedor.

– Vasco jogando igual um covarde segurando empate em clássico. A torcida do Fluminense p*** porque queria virar o jogo. E a do Vasco feliz da vida cantando porque o time empatou e se defendeu o jogo todo. Técnico covarde, elenco medroso – detonou mais um vascaíno.

Com o empate, o Vasco chegou aos cinco pontos, na oitava posição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi aos sete pontos, na quarta colocação do torneio. Na próxima rodada, o Cruzmaltino pega o Coritiba, enquanto o Tricolor encara o Cruzeiro.

