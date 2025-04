Torcedores do Santos invadem CT Rei Pelé e interrompem o treino para cobrar os jogadores

A segunda-feira foi agitada no CT Rei Pelé e cercada de tensão nesta segunda-feira. Torcedores organizados invadiram o local nesta tarde durante a atividade dos atletas para fazer uma dura cobrança após a derrota de 2 a 1 no Campeonato Brasileiro para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Léo Godoy, JP Chermont, João Schmidt, Gil, Diego Pituca e Guilherme foram os mais cobrados. No momento da interrupção, apenas os atletas que não estiveram no revés de domingo estavam em campo. A polícia teve de ser acionada.

De acordo com o planejamento da comissão técnica, os titulares realizaram um trabalho regenerativo e cumpriram atividades internas. Torcedores mais exaltados tentaram entrar nas dependências do CT, mas foram contidos pelos seguranças.

O clima de tensão tomou conta da atividade. Revoltados com a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro, integrantes da organizada chegaram a cobrar os reservas que estavam realizado exercícios com bola no gramado por melhores resultados.

O protesto expôs vários atleta que não vivem uma boa fase. Léo Godoy e JP Chermont perderam a posição na lateral-direita. Luisão, o substituto, falhou no primeiro gol na derrota para o Bragantino. Diego Pituca e Guilherme, substituídos na partida, deixaram o campo sob vaias. João Schmidt, que teve atuação ruim no clássico com o São Paulo (errou nos lances dos dois gols), engrossa a lista de nomes que estão marcados pela torcida.

Sem técnico desde a demissão do técnico português Pedro Caixinha, a situação do clube no Brasileiro já preocupa. O Santos é o vice-lanterna na classificação com quatro pontos. Em seis rodadas, a equipe obteve apenas uma vitória, um empate e contabiliza quatro derrotas.

O próximo compromisso pela competição nacional é no próximo fim de semana. A equipe viaja para Porto Alegre, onde busca a reabilitação no Brasileiro diante do Grêmio, no Olímpico.