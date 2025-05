Torcedores do Santos entram em confronto com a polícia nos arredores da Vila Belmiro

O empate do Santos com o CRB, por 1 a 1, pela Copa do Brasil, foi seguido de um confronto entre torcedores santistas e policiais nos arredores da Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira. A saída do estádio foi marcada por explosões, correria e gás lacrimogêneo para dispersar diversos grupos de torcedores.

Pelas redes sociais, santistas publicaram vídeos em que mostram diversos torcedores reclamando dos efeitos do gás lacrimogêneo até mesmo em crianças. De acordo com o canal ESPN, uma das portas de vidro do estádio foi quebrada após torcedores tentarem passar do setor das organizadas para as cadeiras cativas. E jornalistas teriam ficado presos em cabines de transmissão devido ao gás lacrimogêneo.

Na sala de imprensa, os profissionais e mídia levaram um susto quando torcedores tentaram invadir o local onde são realizadas as entrevistas coletivas do time. Um deles tentou quebrar a porte de vidro que dava acesso à sala, de acordo com o site GE.

O clima tenso teve início ainda com a bola rolando na Vila Belmiro. O Santos quase levou uma virada nos acréscimos do segundo tempo, quando o CRB teve uma cobrança de pênalti a seu favor. O goleiro Gabriel Brazão fez a defesa e trouxe alívio ao time. A torcida, no entanto, não deixou de protestar aos gritos de “time sem-vergonha”.

Na saída das tribunas do estádio, o presidente Marcelo Teixeira evitou os repórteres e não concedeu entrevista coletiva. Após a partida, o dirigente também foi alvo da torcida, com gritos de “Ei, Teixeira, vai tomar no ***”.

A partida desta quinta foi a terceira consecutiva do Santos sem vitória, por diferentes competições – a série negativa inclui derrota para o São Paulo em clássico disputado no dia 20 de abril.

O empate marcou a estreia do técnico Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite. O clima, contudo, já estava conflagrado antes mesmo do novo treinador ser confirmado no cargo. Na segunda-feira, um grupo de torcedores de uma organizada invadiu o CT Rei Pelé para cobrar os jogadores após a derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no Campeonato Brasileiro. Léo Godoy, JP Chermont, João Schmidt, Gil, Diego Pituca e Guilherme foram os mais cobrados.

O empate desta quinta foi válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na volta, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final. No Brasileirão, o time paulista ocupa o 19º e penúltimo lugar da tabela, dentro da zona de rebaixamento.

O Santos voltou para a primeira divisão neste ano, após disputar a Série B no ano passado. Na ocasião, enfrentou punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de confusões envolvendo parte de sua torcida. O estádio chegou a ficar interditado por três jogos em 2024.