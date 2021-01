Torcedores do Palmeiras se aglomeram sem máscara em festa do bicampeonato da Libertadores

Os torcedores do Palmeiras festejaram o bicampeonato da Libertadores com aglomeração e sem a utilização de máscara no entorno do Allianz Parque, estádio do time. As atitudes contrariam as medidas recomendas pela Organização da Saúde (OMS) para evitar o contágio da Covid-19. As informações são do G1.

Diversos torcedores assistiram o jogo em televisores colocados por moradores na rua Palestra Itália, que tinha sido fechada pela Polícia Militar para que não provocasse aglomeração.

O time venceu o Santos por 1 a 0 no jogo disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Devido o aumento de casos e óbitos pela Covid-19, o estado de São Paulo está na fase vermelha aos finais de semana, onde apenas serviços essenciais podem funcionar, como supermercados e farmácias.

