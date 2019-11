Torcedores do Napoli fazem protesto contra má fase do time

NÁPOLES, 7 NOV (ANSA) – Cerca de 150 membros da torcida organizada do Napoli fizeram nesta quinta-feira (7) um protesto no lado de fora do estádio San Paolo, em Nápoles, exigindo “respeito” e chamando os jogadores do clube de “mercenários”.

A manifestação começou pouco antes do início do treinamento da equipe de Carlo Ancelotti, que foi aberto para torcedores, mas não à imprensa. Os torcedores estenderam faixas contendo a palavra “respeito”.

Além disso, os ultras napolitanos gritaram frases como “nós merecemos mais”, “vocês jogadores são mercenários” e “colocam os atletas das categorias de base em campo”. O presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, também foi alvo dos protestos.

Os atletas mais cobrados pelos torcedores foram Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Callejón.

A atmosfera foi se tornando cada mais tensa e a polícia precisou controlar os ânimos dos torcedores napolitanos. O protesto acontece em um momento delicado que vive o time azzurro. Sem vencer há quatro jogos, De Laurentiis obrigou os jogadores a ficarem uma semana em concentração no Centro de Treinamento de Castel Volturno.

Entretanto, os atletas desrespeitaram a ordem do dirigente e voltaram para suas respectivas casas após o empate em 1 a 1 contra o Red Bull Salzburg, pela Champions League. A atitude deixou De Laurentiis furioso e ele poderá aplicar medidas legais contra os jogadores.(ANSA)