Torcedores do Napoli agridem fãs do Liverpool na Itália

SÃO PAULO, 03 OUT (ANSA) – Um grupo de torcedores do Liverpool foi atacado nesta terça-feira (2) em Nápoles, na Itália, por membros da torcida organizada do Napoli.

O episódio ocorreu na via Cesare Rossaroll, e um britânico foi levado para o hospital Loreto Mare com ferimentos leves. O superintendente da polícia napolitana, Antonio De Iesu, lamentou o episódio, que antecede a partida entre Napoli e Liverpool pela Liga dos Campeões.

“Estes são eventos que não caem bem para a cidade”, disse De Iesu. “São atos que nada têm a ver com o futebol. Infelizmente, esta cidade é caracterizada por eventos criminais diários”, acrescentou.

Essa não é a primeira vez que os torcedores dos Reds se envolvem em conflitos com italianos. Na temporada passada, ultras do Liverpool e da Roma entraram em confronto nos arredores do estádio Anfield, na Inglaterra. Um britânico, Sean Cox, ficou em coma e com graves danos cerebrais.

Dois italianos foram indiciados pelas autoridades do Reino Unido pela confusão, acusados de agressão e “desordem violenta”. Um deles foi condenado a dois anos e meio de reclusão. Napoli e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (3) no Estádio San Paolo, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.(ANSA)