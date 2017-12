Torcedores do Milan insultam Donnarumma e pedem sua saída

MILÃO, 14 DEZ (ANSA) – A relação conturbada entre Milan e Gianluigi Donnarumma ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (13). Após a vitória da equipe rossonera sobre o Verona, a torcida milanista protestou contra o jovem goleiro e pediu sua saída do clube.

As manifestações e os insultos ao atleta começaram após o agente de Donnarumma, Mino Raiola, pedir uma anulação do contrato do goleiro por “abuso moral”, que de acordo com o cartola, seu cliente assinou um novo vínculo com o Milan apenas por “pressão psicológica”.

Com as novas especulações que Donnarumma estaria novamente forçando sua saída do clube, a torcida organizada rossonera, os chamados “ultras”, resolveu protestar e dar um basta na situação. Durante os 90 minutos da partida diante do Verona, os torcedores insultaram o goleiro e deixaram uma faixa estendida, que dizia: “Violência moral, ? 6 milhões por ano e a contratação de um irmão parasita? Vá embora, nossa paciência terminou”.

“Ele é um garoto de 18 anos, claro que estava abalado. Ele terá minha proteção, toda a proteção que posso dar. Está se fazendo algo contra um rapaz muito jovem, como se fosse um monstro. Ele não merece isso, tem valores incríveis, nunca faltou a um treinamento ou uma partida. Após o empate com o Benevento, ele chegou a chorar no vestiário”, disse técnico do Milan, Gennaro Gattuso.

Além disso, antes do início da partida, o zagueiro Leonardo Bonucci foi gravado no vestiário tentando consolar o abalado Donnarumma.

Já um dos membros da diretoria do clube, Massimiliano Mirabelli, afirmou que o que está acontecendo “não é totalmente culpa de Donnarumma” porque “infelizmente, sabemos de onde vem o mal e esperamos resolver o problema nos próximos meses”.

O cartola referia-se a Raiola, conhecido por ter um relacionamento “conturbado” com os clubes em que seus atletas jogam.

No início da temporada, o goleiro esteve com um pé fora do Milan, quando seu contrato encerrou e a renovação ficou emperrada. Na ocasião, os torcedores do Milan resolveram jogar notas falsas em campo ao jogador durante uma partida da seleção italiana sub-21. Após muita polêmica, o goleiro de 18 anos renovou o contrato.(ANSA)