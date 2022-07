Torcedores do Internacional pedem que Luíza Sonsa ‘banque’ contratação de craque do Boca Juniors Publicação em que cantora, consulesa do clube, se declara ao Inter foi 'invadida' por colocaros pedindo uma ajudinha na contratação de Benedetto

Torcedora do Internacional, Luíza Sonsa se declarou ao clube em um post no Twitter. A cantora que é consulesa do clube não contava com uma invasão colorada nos comentários e um pedido de ‘ajuda’ na contratação de Benedetto, do Boca Juniors, que estaria na mira do time gaúcho.

O principal pedido da torcida é no entendimento da dificuldade do negócio, principalmente pela questão salarial, já que o atleta ganharia cerca de 250 mil dólares no Boca, algo equivalente a R$ 1,3 milhão na atual cotação.

Gata, teria como bancar o Benedetto pra nóis? — Nando (@NandoJRocha) July 15, 2022

faz a prova de amor e trás o benedetto pra porto alegre — joell (@jjoeljrr) July 15, 2022

traz o benedetto ai gata — ana (@anaweber05) July 15, 2022

A cantora colorada falou recentemente sobre todo o seu amor pelo clube e aceitou o convite do clube para ser consulesa cultural.

– Ah, não, Internacional! Meu time do coração mandou essa cartinha. Sou colorada roxa! Obrigada, gente. Óbvio que eu aceito (o convite)! Que honra! Me convidem para ir ao estádio num jogo, principalmente Gre-Nal! – comentou a cantora. Veja a carta enviada à cantora na íntegra:

