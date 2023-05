Torcedores do Inter sofrem racismo e são agredidos por fãs do Nacional no Beira-Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2023 - 0:09 Compartilhe

A Copa Libertadores voltou a registrar nesta quarta-feira um caso de racismo contra torcedores brasileiros. No Beira-Rio, os alvos foram os colorados que acompanhavam o duelo entre Inter e Nacional de Montevidéu. Uruguaios fizeram imitações de macaco e atiraram cadeiras na direção da torcida gaúcha.

Em 2022, foram reiterados os casos de racismo contra brasileiros em partida da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em reação ao aumento no registro de ofensas raciais, a Conmebol elevou a multa para os clubes, mas nessa temporada não é a primeira vez que cenas semelhantes se repetem.

Na primeira fase, o venezuelano Carabobo foi multado em R$ 500 mil por insultados da torcida contra o Atlético-MG. A entidade sul-americana informou que cinco torcedores do Internacional acabaram feridos nesta quarta. Todos foram atendidos pela equipe médica do estádio e passam bem.

O clima hostil tomou conta de Porto Alegre, com agressões entre torcedores das duas equipes, Inter e Nacional de Montevidéu, e troca de ofensas nas redes sociais.

Em campo, Inter e Nacional ficaram no empate por 2 a 2. Mercado abriu o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo. Diego Zabala igualou o marcador aos 38. Na etapa complementar, De Pena colocou os colorados em vantagem novamente, aos 38, mas Noguera, no apagar das luzes, deixou o jogo empatado.

