Torcedores do Fluminense zoam Botafogo na web após vitória no Engenhão: ‘Eterno bairro’ Tricolor venceu o Alvinegro por 1 a 0 e segue na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro

Com amplo domínio do jogo e gol de Manoel no fim do segundo tempo, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 no Engenhão. Após o resultado deste domingo, muitos tricolores fizeram questão de provocar o rival nas redes sociais.





+ ATUAÇÕES: Manoel garante vitória do Fluminense e leva a maior nota; Jhon Arias brilha no clássico

– Botafogo é bairro! – publicou um tricolor.

– Não aguento mais ganhar no nosso salão de festa – escreveu outro torcedor.

BOTAFOGO É BAIRRO! — ANDRADE ᵀʸᶠ (@Andrade_FFC) June 26, 2022

NÃO ADIANTA INSISTIR FOGUINHO VOCÊS JAMAIS SERÃO FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE KKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Suareez (@SoareesLuann) June 26, 2022

BOTAFOGO É BAIRRO — uma tricolor apaixonada (@biiffc) June 26, 2022

Não aguento mais ganhar no nosso salão de festas — Fluminense F.C. (@jotapeffc) June 26, 2022

HAHAHAHAHAHAHA BAIRRO — Leonardo Moreira (@leonardmoreiraa) June 26, 2022

Botafogo é bairro!!!!!! — Fábio Cezar (@binhoffc) June 26, 2022

NÃO ADIANTA SE VENDER FOGUINHO SEU DESTINO É FRACASSAR KKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — TH SANTOS (@THSANTOS767) June 26, 2022

Botafogo é um bairro e nada mais — Marcelle (@itscellee) June 26, 2022

SAF= Sempre Apanha do Fluminense — Fluminense F.C. (@jotapeffc) June 26, 2022

Botafogo, eterno bairro — nunex.x (@_Isaqueffc) June 26, 2022

Ao longo do jogo, ambas as torcidas trocaram provocações. Enquanto os tricolores zoavam o rival de “clube vendido”, os alvinegros brincavam com o rebaixamento do Fluminense para a terceira divisão. O clima foi de muita rivalidade no Engenhão.

+ Ônibus do Fluminense é apedrejado por torcedores do Botafogo na chegada ao Nilton Santos

O resultado dá ainda mais confiança para o trabalho de Fernando Diniz. É a terceira vitória consecutiva do Fluminense sob o comando do treinador. O Botafogo, por outro lado, vem tendo atuações inconstantes no campeonato e busca uma sequência positiva para encostar nas primeiras colocações da competição.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado, onde encara o Corinthians, às 16h, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Botafogo será quinta, contra o América-MG, às 19h, no Independência, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

E MAIS:

E MAIS: