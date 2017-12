Torcedores do Flamengo promovem confusão em frente a hotel do Independiente

Dezenas de torcedores do Flamengo promovem uma confusão na noite desta terça-feira em frente ao hotel onde a delegação do Independiente, da Argentina, está hospedada, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Com fogos de artifício e cânticos de estádios, eles tentam atrapalhar a noite de sono dos argentinos. Flamengo e Independiente se enfrentarão na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela finalíssima da Copa sul-americana. No jogo de ida, os argentinos venceram por 2 a 1.

A movimentação é intensa em frente ao hotel, e alguns torcedores chegaram a tentar ultrapassar uma barreira montada para segurança. Torcedores do Independiente também estão no local. Há provocações dos dois lados, mas não há registro de violência. A Polícia Militar acompanha a situação.

Para ser campeão, o Flamengo precisa vencer o Independiente por dois gols de diferença nesta quarta-feira, já que perdeu a partida de ida por 1 a 0. Vitória simples leva a partida para a prorrogação. Se chegar ao título, o clube carioca será o quarto clube brasileiro a conquistar a competição, que foi criada em 2002. Até hoje, somente Internacional (2008), São Paulo (2012) e Chapecoense (2016) ergueram o troféu.